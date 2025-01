Nova filha de Neymar? Mulher manda recado para mãe do jogador: "Vó"

Neymar segue no meio de polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-modelo Gabriella Gáspar surpreendeu nas redes sociais ao mandar uma mensagem direta para a mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves, que comemorou aniversário neste final de semana.

Enquanto aguarda o resultado exame de DNA da filha que diz ter com o famoso, a húngara causou com a postagem. "Feliz aniversário, vó. Deus com certeza vai lhe presentear com muitos dias felizes como o de hoje. Muita saúde e momentos felizes na sua vida", escreveu.

Gabriella Gáspar causou nas redes sociais ao simular como se a filha estivesse escrito o recado em português para a mãe de Neymar.

O imbróglio envolvendo uma possível paternidade do jogador de futebol teve início no ano passado, quando Gabriella pediu na Justiça o teste para investigar a paternidade de Jázmin Zoé, de 11 anos.

A húngara diz ter conhecido Neymar em 2013, durante uma partida da Seleção Brasileira na Bolívia. Em 2021, a ex-modelo disse que entrou em contato com o famoso, mas ele não atendeu ao pedido de ajuda.