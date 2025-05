Novo Davi? Campeão do BBB assume erros e faz promessa: “Vão ver”

Davi Brito assumiu os seus erros - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, assumiu os seus erros e fez uma promessa aos seus seguidores na última quinta-feira, 24. O baiano afirmou, em um desabafo publicado no Instagram, que está decidido a promover mudanças significativas em sua vida.

No vídeo, o ex-motorista de aplicativo se comprometeu a se esforçar para se tornar um “novo Davi”. A declaração aconteceu depois de algumas polêmicas envolvendo o influenciador, incluindo sua prisão por dirigir sob efeito de álcool.

Davi reconheceu seus erros e disse que, em conversa com a assessoria, ele decidiu mudar sua forma de se comportar daqui em diante. “A partir de hoje, vocês vão ver um novo Davi aqui com vocês”, afirmou.

Ele seguiu: “Ontem, eu estava batendo um papo sério com minha assessoria, papo de virada de chave. Vocês vão ver um novo Davi. Até o jeito de eu falar e me comportar na internet”.

Recentemente, o influenciador dirigiu bêbado nos últimos dias e foi parar na delegacia. Davi disse que quando se erra, tem que ser humano e dizer que errou. “Admito que errei em alguns pontos. Porque isso aqui é aprendizado, a gente não é perfeito, somos seres humanos como todo mundo. Mas, a partir de agora, podem contar comigo que vocês vão notar uma diferença muito grande”, completou.

Dirigir sob efeito de álcool, violência psicológica e outras polêmicas

Davi Brito foi detido por dirigir sob efeito de álcool e se recusou a realizar o teste do bafômetro, resultando na apreensão de seu veículo. O ex-BBB alegou que a abordagem policial teria sido motivada por “inveja” e afirmou estar sendo perseguido por sua fama.

Outra polêmica que veio a público foi o caso em que Elizangela Carlos, ex-assessora de Davi Brito, expôs uma série de polêmicas envolvendo o ex-BBB e seus familiares. Entre as declarações, ela fez duras críticas à família Brito, chamando-os de “trapaceiros, trambiqueiros e enrolados”.

Além disso, recentemente, Davi se tornou réu em um processo por violência psicológica, após ser acusado de ameaçar a ex-namorada, a modelo Tamires Assis, com uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo ocorrida em 2024.

Não fala com ex-BBBs?

Davi Brito usou suas redes sociais para falar sobre as amizades que cultivou após o fim do BBB 24. Sincero, o baiano fez uma série de stories em seu perfil do Instagram, na última semana, e surpreendeu ao revelar quais brothers ainda falam com ele.

“São um bando de falsos mesmo, um bocado de pessoas falsas, poucos falam comigo. MC Binn Laden fala comigo, Lucas Buda fala comigo. Poucas pessoas falam comigo, poucas”, disse ele.

O que chama atenção é que foram pessoas que brigaram com o baiano durante o reality show. “Pessoas que eu briguei no Big Brother, que foram meus inimigos no Big Brother falam comigo hoje”, disparou Davi.