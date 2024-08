Obreiro de vídeo íntimo com pastor se manifesta e revela decisão

Obreiro falou sobre polêmica com pastor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O obreiro da Igreja Assembleia de Deus de Rio Branco, no Acre, decidiu se manifestar a respeito do vazamento de um vídeo íntimo com o pastor da mesma igreja. O homem declarou que está abalado com a situação e garantiu que já fez boletim de ocorrência.

Ao Jornal O Seringal, obreiro, que é um educador, negou qualquer responsabilidade pelo vazamento das imagens. Ele ainda destacou: "Eu estou tão abalado quanto a outra pessoa do vídeo. Sou uma pessoa pública, sou educador, já fiz boletim de ocorrência e tomei as medidas legais necessárias".

Leia Mais:

>>> Davi pode ser preso? Justiça autoriza prisão e revela condição

>>> Pai de 4? Mulher diz ter filha de Neymar e jogador aceita pedido

>>> Andressa Urach inaugura língua bifurcada em sexo e expõe detalhes

O obreiro ainda expressou profundo pesar pela situação envolvendo o pastor, destacando os danos que casos do tipo podem causar nas reputações pessoais e nas vidas familiares.

O incidente teve grande repercussão depois que as gravações começaram a circular em grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Além dele, o pastor envolvido no caso também tomou medidas legais após o vazamento.

O vídeo em questão mostra dois homens em um ato sexual. A gravação foi divulgada sem qualquer edição para ocultar os rostos dos envolvidos.

Casado e pai de família, o líder religioso foi reconhecido e provocou até mesmo indignação entre os membros da igreja e a comunidade em geral.