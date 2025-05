Oruam se envolve em confusão de nora de Angélica e escolhe lado

Barraco envolve Antonela Braga, Júlia Pimentel, Liz Macedo e Duda Braga - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma suposta briga entre influenciadoras adolescentes movimentou as redes sociais nos últimos dias. A polêmica envolvendo Antonela Braga, Júlia Pimentel, Liz Macedo e Duda Braga começou alguns dias antes das quatro estarem juntas em uma viagem a Gramado. A treta ganhou mais um mais um componente: o rapper Oruam.

O artista usou as redes sociais para declarar apoio a Antonela. "Eu sou team Antonela, valeu? Oruam é team Antonela, só para deixar claro. E outra, se a outra [Liz Macedo] ficar roncando muito eu vou chamar a Dada Rajada para roubar o macho dela", diz ele em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Veja:

Sou team antonnela fodase 🤣🤣🤣 — 🅞🅡🅤🅐🅜 22 🃏 (@mauro_davi6) May 7, 2025

Entenda a briga

Liz Macedo, de 15 anos, participou, no dia 24 de abril, do podcast de Camila Loures, onde contou sobre uma briga que teve com o namorado por ciúmes. A jovem disse que uma menina – sem citar nome – dava mais atenção aos meninos. Na web, os usuários começaram a sugerir que a pessoa em questão era Antonela Braga, uma influenciadora de 16 anos do Rio de Janeiro.

Alguns dias depois do episódio ir ao ar, Liz usou as redes sociais para pedir que as pessoas parassem de atacar Antonela, afirmando não ser ela. Na mesma semana, as duas e a influenciadora Júlia Pimentel foram à casa de Camila Loures para gravar vídeos.

Na semana seguinte, as três meninas e outros influenciadores foram a Gramado, no Rio Grande do Sul, para uma viagem a trabalho. Nas redes sociais, os usuários começaram a sugerir que Antonela estava sendo excluída por Liz, Júlia e Duda Guerra.

Na última segunda-feira à noite, 5, a jovem carioca publicou um vídeo anunciando que estava voltando para o Rio de Janeiro. “Que viagem caótica. Encarar e seguir em frente. Acho que às vezes essas coisas acontecem para testar a gente e ver se a gente é forte”, disse Antonela.

Depois desse vídeo, diversas pessoas foram às redes sociais fazer pronunciamentos sobre a situação. A primeira foi Júlia Pimentel, que alegou que Antonela teria “dado em cima” do seu namorado Cauã. Em seguida, Antonela postou a sua versão dos fatos. Ela negou que tenha se aproximado do namorado de Júlia e afirmou que foi excluída na viagem.

Liz Macedo também publicou um vídeo falando sobre o assunto, dizendo que Antonela optou por se isolar.

E Duda Guerra?

A influenciadora Duda Guerra se desentendeu com Antonela durante a viagem a Gramado. A nora de Angélica e Luciano Huck teria brigado com Antonela após ela pedir para seguir o namorado, Benício, em um perfil “para amigos” no Instagram.

Na última terça-feira, 6, ambas publicaram um pronunciamento no TikTok explicando a versão de cada uma. Antonela Braga acusou Duda de excluí-la durante a viagem após ter uma crise de ciúmes e disse que ajudou a nora de Angélica no início de sua carreira como influenciadora.

Antonela Braga também afirmou que foi ofendida por Duda na frente de outras pessoas, no corredor do hotel onde ambas estavam hospedadas. Depois disso, Duda rebateu os argumentos de Antonela e afirmou que a influenciadora não só pediu para seguir o perfil privado de Benício, como também o seu dix – um perfil mais restrito apenas para melhores amigos.

“Dix é uma conta privada, não uma conta normal. Ele já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o dix. Ele é só para melhores amigos, para postar intimidades, o que você não postaria no normal. Eles não são do mesmo grupo de amizade, não se conhecem, não convivem e nunca nem se viram”, justificou.

Duda ainda completou que Antonela não tem intimidade com Benício para esse tipo de atitude e afirmou que já sabia de outras “situações em que ela desrespeitou namoros de outras amigas”.