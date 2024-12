Pai de Neymar comenta fortuna do filho: "Fiquei rico primeiro"

Neymar Pai fez revelação sobre fortuna - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pai de Neymar fez uma revelação inédita sobre a carreira do jogador no Santos e comentou ainda a respeito da fortuna do pai de Mavie. Em entrevista, ele declarou que o atleta “não tinha nem R$ 5 milhões” quando deixou o time brasileiro, em maio de 2013.

Leia Mais:

>>> Saiu o DNA? Mãe de suposta filha de Neymar toma decisão polêmica

>>> Ex-BBB expõe opinião sobre Neymar e craque responde: "Fanfarrão"

>>> Neymar diz que Rodri "Virou falador" após vencer Bola de Ouro

Neymar Pai contou que ficou milionário antes do jogador do Al Hilal. “Acho que eu fiquei rico primeiro que ele”, declarou o empresário, em entrevista a um podcast.

“Em 2013, o maior salário do Neymar foi R$ 200 mil (…) Ele ganhou em 2013, R$ 1,2 milhão, tira 30%, foi pra 900 [mil]. Isso eu tô falando, nos dois últimos anos foram R$ 200 mil, antes era menos”, reforçou o homem.

Neymar Pai garantiu que já faturava R$ 40 milhõs com o jogador há mais de dez anos.

“O Neymar não tinha R$ 5 milhões na conta cara quando saiu do Santos. Eu já faturava por ano R$ 40 milhões como empresa. O Santos, em vez de oferecer salário, falava ‘toma 10% da imagem’. Era muito dinheiro que o Santos ganhava com o que a gente fazia de imagem do Neymar”, falou.