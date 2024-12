Saiu o DNA? Mãe de suposta filha de Neymar toma decisão polêmica

Modelo afirma ter conhecido Neymar em 2013 - Foto: Reprodução | Instagram

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma ser mãe de uma filha de 10 anos com Neymar Jr., criou uma vaquinha online para realizar um exame de DNA que comprovasse a paternidade do jogador. O objetivo da campanha é arrecadar cerca de R$ 60 mil.

Leia mais:

>> Neymar compra cobertura de luxo por R$ 313 milhões e impressiona

>> Mãe de suposta filha de Neymar desabafa após polêmica indireta

>> Neymar enfrentou momento delicado ao lado da filha: "Meu porto seguro"

No último domingo, 24, Gabriella causou polêmica ao compartilhar o link da vaquinha em seus stories do Instagram. Na postagem, ela explicou que a arrecadação tem como objetivo proporcionar a sua filha, Jázmin Zoé, a chance de conviver com o pai. "Seguindo o conselho de muitas pessoas boas, estou organizando uma arrecadação de fundos para que o sonho da minha filha se torne realidade", escreveu.

A campanha, com meta de € 10 mil (aproximadamente R$ 60,6 mil), foi divulgada com fotos de Jázmin e apelos emocionados: “Uma criança não deve sofrer na ausência daquilo que realmente merece…Juntos podemos conseguir mais!”

A modelo afirma ter conhecido Neymar em 2013, durante um jogo da Seleção Brasileira na Bolívia. Gabriella, que já acionou a Justiça para confirmar a paternidade, revelou que Neymar teria realizado a coleta de material genético em Belo Horizonte. No entanto, o resultado do exame ainda não foi divulgado.