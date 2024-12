Paula Lavigne cobra pontualidade de público baiano em show: "Ajudem" - Foto: Reprodução | Divulgação

Paula Lavigne, produtora e esposa do cantor Caetano Veloso, utilizou suas redes sociais para fazer um apelo ao público soteropolitano que estará presente no show de sábado, 30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Lavigne pediu para que os fãs evitem atrasos, pontuando que a concentração de pessoas na entrada pode causar filas, trânsito intenso e atrasar o início do espetáculo.

“Estou aqui de novo pra pedir pra vocês um favor. Que saiam cedo de casa no sábado em Salvador. Saiam cedo dos seus hotéis, quem veio de outros lugares, por favor, fica muito trânsito em volta do estádio, mas muito, muito, muito, e tem sido um problema, essa entrada todo mundo junto e às vezes acaba atrasando o show", pediu Paula em vídeo.

A produtora destacou que, em Fortaleza, cidade que recentemente recebeu a turnê, o público chegou pontualmente, o que evitou atrasos.