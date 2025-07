Piovani abre o jogo sobre ida do filho para morar com o pai no Brasil

Luana Piovani mora em Portugal com dois dos filhos - Foto: Divulgação

A atriz Luana Piovani participou, neste domingo, 29, de uma quadro durante o programa Fantástico da TV Globo. Intitulado Posso Perguntar? Piovani respondeu a algumas perguntas dentre elas sobre a relação com o seu filho mais velho, Dom, de 13 anos.

Segundo ela, a decisão de permitir que o herdeiro fosse morar com o pai no Brasil, já que ela está radicada em Portugal, não foi nada fácil.

O garoto é fruto do seu casamento com o surfista Pedro Scooby. “Mas sangro todo dia de saudade", desabafou.

Piovani relatou que tinha sérios problemas de relacionamento com o filho, por isso permitiu que ele fosse viver com o genitor.

"As pessoas não estão acostumadas com o que vou dizer, porque é como se dissesse que matei alguém. O meu filho mais velho não me respeitava, me peitava e fazia isso porque queria vir para o Brasil. E eu não me deixo ser maltratada por ninguém: namorado, patrão, pai e nem filho", disse ela.

Na sequência deu detalhes a respeito da situação: "Disse: fiquei tentando que você ficasse feliz aqui, mas não deu: então vai'. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Meu filho está feliz, o meu ex-marido virou um pai melhor, mais responsável, me surpreendendo positivamente".

Luana Piovani é mãe de três filhos com o surfista Pedro Scooby, com quem teve um relacionamento entre 2011 e 2019. O primogênito do ex-casal é Dom, nascido em 2012. Em 2016, a atriz deu à luz os gêmeos Bem e Liz, que seguem até hoje com ela na Europa.