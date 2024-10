Pipo Marques compara Mari Gonzalez a Bell Marques por visual: "Pai?"

Pipo Marques surpreendeu esposa com comentário envolvendo pai - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pipo Marques surpreendeu durante viagem ao Atacama, no Chile, com uma reação ao look de Mari Gonzalez. O cantor falou que tomou um susto depois que a famosa surgiu arrumada no quarto de hotel.

O cantor brincou dizendo que acreditava que estivesse na presença do pai, Bell Marques. A confusão ocorreu em função do fato de que Mari apareceu com uma bandana na cabeça, item marcante do visual do ex-Chiclete com Banana.

"Tava me arrumando para o próximo passeio e ele falou 'pai, é você?'", falou Pipo Marques. "Veio em homenagem ao sogrão hoje", brincou o irmão de Rafa Marques. "Tenho usado lenços de várias formas, amarro no boné, no rabo e no pescoço...", disparou Mari.

O casal tem feito uma viagem romântica e ficou hospedado em um hotel de luxo com diárias de R$ 15 mil. Eles já mostraram que aproveitaram um passeio de bicicleta que teve mais de três horas de duração até a Garganta del Diablo.