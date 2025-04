Podcast com Fernanda Paes Leme é cancelado após assassinato; entenda

Fernanda Paes Leme contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Paes Leme surpreendeu os seguidores do Instagram, nesta terça-feira, 8, ao revelar que teve uma gravação cancelada após um integrante da equipe do podcast ser assassinado, no Rio de Janeiro.

“Ontem eu ia para o Rio, fazer um bate e volta para gravar um podcast e, simplesmente, quando eu estava entrando no avião, a apresentadora, que não vou expor aqui, mas que é muito especial e legal, me ligou muito triste porque tinha falecido uma pessoa da equipe do podcast”, disse ela.

“A equipe toda foi surpreendida por essa notícia muito triste. Simplesmente tiraram a vida do rapaz. Uma tristeza porque a vida é assim... Quando você vê, alguém que você ama pode não voltar para casa…”, desabafou.

A famosa ainda aconselhou os fãs a aproveitarem mais a vida. “Por isso temos que dar muito valor a todo mundo que está à nossa volta, à nossa família, aos nossos amigos”, concluiu ela.