Polêmica, Cariúcha ironiza atores da Globo; saiba motivo

Cariúcha deu uma declaração polêmica - Foto: Reprodução | SBT

A apresentadora Cariúcha deu uma declaração polêmica sobre os atores e atrizes da Globo, que realizou na noite dessa quinta-feira, 20, uma festa luxuosa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para o lançamento da novela ‘Vale Tudo’, que substituirá ‘Mania de Você’.

O elenco — composto por Tais Araújo, Bella Campos, Cauã Reymond, Humberto Carrão, Alexandre Nero, entre outros — posou para fotos e concedeu entrevistas aos jornalistas presentes, mas, segundo Cariúcha, os famosos só deram atenção à imprensa e a influencers por interesse.

“Eu tô empolgada pra ver essa novela. Eu quero ver o Cauã Reymond (…) Agora, o que me chamou a atenção, eu vou falar, como esses atores agora tão acessíveis aos influenciadores, como eles estão acessíveis pra gente, como esse mundo dá voltas. Porque antigamente nem na nossa cara olhava, mas eu tô gostando, eles estão muito simpáticos”, disse Cariúcha, no ‘Fofocalizando’, do SBT, desta sexta-feira, 21.