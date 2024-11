Presa por tráfico humano, ex-influencer disputa concurso de miss

Kat Torres foi presa em outubro de 2023 - Foto: Reprodução | YouTube

A ex-influencer Kat Torres, que foi condenada a oito anos de prisão por tráfico humano e por submeter uma pessoa a condições análogas à escravidão, é uma das candidatas do Concurso Garota Talavera Bruce, que será realizado nesta quinta-feira, 14, em uma penitenciária em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

Leia também:

>> Jojo Todynho perde mais uma patrocinadora após se declarar de direita

>> Comunidade se une contra mãe que usa roupas 'inapropriadas' na escola

>> Adriano revela orgia com 18 mulheres: "Sempre gostei de jogo grande"

Kat disputa o posto de Miss Talavera Bruce com outras nove detentas. Entre as demais postulantes estão uma modelo, uma bailarina, uma profissional de salão de beleza, uma lutadora de muay thai e uma passista de escola de samba, segundo a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.

Kat Torres foi presa em outubro de 2023 e condenada em junho deste ano, ela teria se associado a uma seita que aliciava pessoas.

O Concurso Garota Talavera Bruce acontece todos os anos, desde 2004, e está em sua 18ª edição. O objetivo da disputa é fomentar a autoestima das presidiárias e, assim, contribuir com seu processo de reinserção na sociedade.