Preta Gil faz anúncio após chegar em cidade dos EUA

Preta Gil falou sobre ida para os EUA - Foto: Reprodução | Redes sociais

Preta Gil anunciou, nesta segunda-feira, 2, que já está instalada em Washington, capital dos Estados Unidos, onde dará continuidade ao tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023.

Em seus Stories no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo mostrando um pouco da sua "casa temporária" na cidade.

Sentada no sofá, Preta revelou detalhes sobre a nova rotina: “Amor, a gente já chegou, a gente se instalou na nossa casinha que é vibes. Já estou vendo 'Vale Tudo', que eu não sou boba nem inocente, e tem um Whole Foods, um supermercado de coisas naturais e mais saudáveis, a 200 metros daqui. Minha casa nos próximos 20 dias”.

Preta Gil está nos Estados Unidos desde maio, acompanhada de amigos e médicos. Antes de chegar a Washington, ela passou por Nova York, onde realizou avaliações no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uma das instituições de referência mundial no tratamento oncológico.

A ida de Preta Gil aos EUA

Na capital americana, a artista será atendida no Virginia Cancer Institute, conhecido por protocolos alternativos para cânceres como o dela.

Em mensagem enviada a amigos próximos, Preta revelou seus sentimentos em relação à nova etapa do tratamento.

“Estou indo a Washington para ter uma consulta com um médico que tem um protocolo muito bom para o câncer que eu tenho. Estou morrendo de medo, mas estou também com o coração transbordando de amor, pelo amor que vocês me dão, que é fundamental para que eu suporte tudo isso”, falou.