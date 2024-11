Preta Gil faz cirurgia às pressas em meio ao tratamento do câncer

Preta Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil revelou aos seguidores nesta sexta-feira, 8, que passou por uma cirurgia de emergência nesta quinta.

“Amores, ontem senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. E hoje precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J”, explicou.

“Vindo aqui, mais uma vez, deixar nossa relação transparente. Ontem eu vim para o hospital por um motivo outro, minha bombinha da quimioterapia começou a apitar e o pessoal da enfermagem da oncologia pediu pra eu vir para reprogramar ela. No meio do caminho senti dores muito fortes na pelves e no rim. Como na outra vez que tive pielonefrite. Meus médicos me viram e decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver porque tinha essa dor. Deu que meu Duplo J tinha uma obstrução. Tivemos que trocar. Estou bem, sem dor, tivemos que interromper a quimio e fico aqui até segunda e volto dia 20 para fazer todos os exames de novo”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

“Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital, tenho alta na segunda-feira. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!"