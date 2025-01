Preta Gil posta 1º vídeo após cirurgia delicada de 20 horas

Preta Gil segue hospitalizada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 3, para falar sobre uma amiga que tem ficado ao seu lado nesses dias da sua internação. Este foi o primeiro vídeo da cantora após a cirurgia delicada de 20 horas que ela passou no final do ano passado.

A artista comemorou a amizade de Ju de Paulla pelo apoio incondicional. "Amo muito. Quem não sai do lado, excelente cuidadora. Obrigada", disse Preta Gil, nos stories.

A filha de Gilberto Gil está enfrentando metástases de um câncer intestinal e passou um Réveillon com muitas emoções.

Após uma cirurgia de aproximadamente 21 horas de duração, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e 12 dias no UTI, a famosa teve alta e foi para o quarto.

Confira vídeo: