Preta Gil quebra silêncio sobre briga com Anitta: “Evoluímos"

O desentendimento entre Preta Gil e Anitta está totalmente enterrado! Mais amigas do que nunca, a cantora rasgou elogios à colega e afirmou que o afastamento das duas serviu para o fortalecer o elo entre elas.

“A gente se ama há muito tempo. A gente passou um período sem se falar e foi fundamental tanto para mim quanto para ela, para a gente ressignificar esse amor, esse carinho. Acho que toda amizade passa por isso. A nossa, felizmente, na realidade, ela é pública de uma certa forma, né? Mas, qual amigo não ficou um período sem se falar com outro?”, questionou a herdeira de Gilberto Gil na noite desta sexta-feira, 28.

A briga entre Preta e Anitta veio à tona em 2020, mesmo ano em que outras polêmicas envolvendo a carioca se tornaram públicas, incluindo o nome da cantora Ivete Sangalo. À época, circulou na internet que havia vazado um áudio em que a funkeira revela que a dona do hit 'Sinais de Fogo' mantinha um grupo no WhatsApp com Gominho e Pabllo Vittar para falar mal de outros famosos.

A paz entre as cantoras, contudo, foi selada no Carnaval de Salvador do ano passado. Em coletiva de imprensa, Preta relembrou o momento do levante da bandeira branca.

“Tanto eu quanto ela, a gente usou esse período para evoluir como mulher, como artista, como ser humano, e hoje, graças a Deus, o Carnaval é mais um símbolo disso. A gente fez as pazes no ano passado aqui quando ela passou no trio elétrico e hoje, a gente vive mais uma etapa da nossa amizade, desse novo momento”, afirmou.

Preta Gil ainda recupera de uma longa cirurgia para a retirada de um tumor, realizada em dezembro de 2024. A cantora recebeu alta hospitalar no dia 11 deste mês e participa como telespectadora do Carnaval de Salvador, no camarote Expresso 2222, batizado pela sua família, e aberto apenas a convidados. O espaço fica localizado no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Por outro lado, a cantora Anitta também arrasta a multidão na noite desta sexta no mesmo circuito, quando desfila com o seu trio ‘pipoca’ (sem cordas).