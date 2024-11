Público especula entrada de outros participantes em A Fazenda 16

Segundo o público, a ex-peoa Nadja Pessoa, estaria entre os novos nomes - Foto: Reprodução | PlayPlus

Não é novidade que o assunto A Fazenda 16 esfriou. O programa não está rendendo muito nas redes sociais e está sendo pouco comentado. Mas isso pode mudar — ou não.

Depois das saídas inesperadas de Fernanda Campos e MC Zaac, além da desclassificação de Raquel Brito por problemas de saúde no reality, os internautas começaram a criar teorias de quem poderia entrar para causar no reality rural.

Segundo o público, a ex-peoa Nadja Pessoa, ex do cantor D’Black, estaria entre os novos nomes. No entanto, a Record descartou qualquer entrada e garantiu que o elenco atual vai até o fim do jogo. “A princípio não haverá substituição. O programa segue o cronograma previsto”, informou.

Com a saída dos dois participantes, o jogo agora conta com 16 peões na corrida pelo prêmio milionário de R$ 2 milhões. A previsão é que o reality termine em dezembro, seguindo o plano original de três meses de duração.