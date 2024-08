Quem é a cantora baiana apontada como affair de Vitão?

Vitão fez a fila andar - Foto: Divulgação

Ex de Luísa Sonza, Vitão parece ter colocado a fila para andar. O cantor está vivendo um relacionamento sério com uma cantora baiana, que ficou conhecida no The Voice Kids, em 2016.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Splash, o artista vive uma relação com Lou Garcia.

Eles preferem manter o namoro em total discrição e não querem assumir publicamente para evitar exposição da vida pessoal.

"Os dois têm aparecido muito no mesmo lugar, e os fãs já perceberam. Mas eles estão com medo de fazer isso virar o foco sobre eles", sinalizou uma fonte do colunista.

A publicação também garantiu que Vitão e Lou estão viajando juntos pela Europa, onde o artista está em turnê, e até compartilharam registros nos mesmos locais.