Quem é a influencer banida de academias por roçar genital em aparelho

A digital influencer Indianara Jung, 32, causou polêmica nas redes sociais após ser banida de academias em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul por esfregar, por cima das roupas, as partes íntimas nos aparelhos de musculação. Ela, que tem 1 milhão de seguidores na web, usava a técnica para atrair clientes para as plataformas onde vende conteúdo pornográfico.

Natural do Rio Grande do Sul, ela produz material para a plataforma Onlyfans. No TikTok, ela viralizou recentemente com diversos vídeos em que aparece fazendo movimentos obscenos nos horários comerciais das academias, inclusive com outros alunos ao fundo.

“Por isso limpo todos os aparelhos antes de usar”, escreveu uma usuária no TikTok. “Esse vídeo é o motivo de eu fazer exercícios em casa e não na academia”, disse outro.

Ela também costuma publicar outras imagens obscenas em locais públicos de Florianópolis.

O palco dos vídeos íntimos era a rede de academias Wave, que tem seis unidades no Litoral Norte de Santa Catarina. A empresa afirmou à Folha de S.Paulo que cancelou a matrícula da influenciadora. A academia Physical, de Sapiranga (RS), também confirmou o banimento da mulher.

Ela gravou ainda conteúdos na rede Planet Fitness, que não se manifestou sobre os casos.