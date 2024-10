Rafa Kalimann surge sem roupa em ensaio e provoca reações

Rafa Kalimann apareceu de forma quente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rafa Kalimann surpreendeu seus seguidores do Instagram com uma publicação com várias fotos em que apareceu seminua. A famosa apareceu sem roupa, mas cobrindo algumas partes do seu corpo com um pano.

"'No meio do caos há dentro de mim uma calma invencível', Albert Camus", escreveu a famosa, na legenda do post. Nas imagens, Kalimann aparece com um vestido de gala cobrindo seu corpo.

A atriz, que recentemente esteve em novela da Globo, também posou de topless. Nos comentários, muita gente a elogiou. "Linda", falou Pocah. "Maravilhosa", disse um fã. "Um absurdo de linda", comentou um terceiro.