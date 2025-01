Rafaella Santos e Gabigol reatam romance com beijo na Bahia

Rafaella Santos e Gabigol reatam romance com beijo em Trancoso - Foto: Reprodução

Rafaella Santos, irmã de Neymar, confirmou a reconciliação com Gabigol ao surgir em uma foto romântica com o jogador na noite deste domingo, 29. Apesar de ter apagado a imagem logo após postar no Instagram, internautas rapidamente viralizaram o registro, encerrando as especulações sobre o relacionamento.

O casal está em Trancoso, Bahia, onde passará o Réveillon junto com amigos e familiares, incluindo Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol. Antes disso, eles viajaram ao Japão no início de dezembro, alimentando os rumores de volta.

Rafaella Santos e Gabigol mantém um namoro, entre algumas idas e vindas, desde 2017.