Modelo faz topless durante jogo após pedido de jogador

Musa do OnlyFans, torcedora fez topless em estádio a pedido de jogador - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Ava Louise, conhecida por seu perfil no OnlyFans, gerou polêmica durante a partida entre New York Giants e New Orleans Saints, realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A modelo revelou nas redes sociais que um suposto jogador dos Giants entrou em contato para oferecer ingressos para o jogo, com uma condição inusitada: que ela realizasse um topless durante o evento, com o objetivo de distrair os adversários.

Ava aceitou a proposta e cumpriu o acordo. Durante a partida, a influenciadora retirou a parte superior de suas roupas e ficou parcialmente nua no estádio. O momento foi compartilhado por ela em suas redes sociais, onde também exibiu prints da conversa com o atleta que teria feito o convite, além de fotos registrando sua presença no estádio e o topless.

Ava Louise faz topless durante jogo da NFL | Foto: Reprodução / Instagram

“Fiz o que me pediram, e foi emocionante participar de algo assim,” publicou Ava, ao detalhar a cronologia do episódio.

Leia mais:

>> Em pré-temporada, Juazeirense vence amistoso contra Petrolina

>> Audiência sobre acusações no caso Manchester City é concluída, diz imprensa britânica

>> Gabigol nega acerto com Cruzeiro e revela: "Pode ser o Bahia"



Apesar do ato controverso, o New York Giants foi derrotado pelo New Orleans Saints pelo placar de 14 a 11, encerrando a partida sem o resultado esperado para a equipe da casa.

O episódio gerou repercussão nas redes sociais e levantou debates sobre comportamento em eventos esportivos e o impacto de ações externas nos jogos. Até o momento, o New York Giants não se manifestou sobre o caso.