Em pré-temporada, Juazeirense vence amistoso contra Petrolina

O Togolês Fechale marcou o único gol do amistoso - Foto: Divulgação | SD Juazeirense

A Juazeirense segue em preparação para a temporada 2025. No último domingo, 8, o Cancão de Fogo recebeu o Petrolina para um amistoso no Estádio Adauto Moraes e venceu por 1 a 0, com gol do togolês Fechale, de 21 anos.

Leia mais:

>> Bola de Prata: Premiação do Brasileiro destaca ‘baianos’

>> Gabigol nega acerto com Cruzeiro e revela: "Pode ser o Bahia"

>> Atleta baiana faz história e conquista quatro ouros no Sul-Americano

O técnico João Carlos aprovou o desempenho da equipe, mas ressaltou que há muito trabalho para fazer até o primeiro jogo oficial da temporada, que é eliminatório, pela Pré-Copa do Nordeste.

“Alguns conceitos os jogadores começaram a assimilar. A gente sabe que tem muita para trabalhar, muita coisa a ajustar. A gente vem observando alguns atletas que estão se adaptando, mas a gente ficou satisfeito com o que foi apresentado, até porque o Petrolina é uma boa equipe, muito bem trabalhada”

É dar seguimento, continuar progredindo para que a gente possa chegar no início do ano, no jogo contra o Fluminense-PI, no nosso melhor João Carlos - técnico da Juazeirense

A estreia da Juazeirense está prevista para o primeiro fim de semana de janeiro, no dia 4 ou 5, contra o Fluminense-PI, pela fase eliminatória da Copa do Nordeste. Por ser melhor ranqueado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Cancão de Fogo tem a vantagem de jogar em casa nesta fase.