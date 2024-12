Atleta baiana faz história e conquista quatro ouros no Sul-Americano

Bruna Sacramento, campeã de ginástica rítmica - Foto: Divulgação

Aos 9 anos, a baiana Bruna Sacramento foi um dos grandes destaques do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica, realizado em Aracaju, Sergipe. Representando o Brasil, a atleta conquistou quatro medalhas de ouro e duas de bronze, exaltando seu talento como uma das promessas da ginástica nacional.

A ginasta conquistou o topo do pódio nas provas de Mãos Livres e Arco, além de liderar o Brasil ao ouro na competição por equipe. Não parou por aí, sabendo que conquistou o bronze na classificação geral individual e na final do aparelho Corda. No total, a baiana retorna a Salvador com seis medalhas, sendo quatro de ouro e duas de bronze.

Eliana Mirales, técnica de Bruna e fundadora do Centro de Treinamento Talent, expressou seu orgulho: “Bruna é um fenômeno. Ela demonstrou uma capacidade extraordinária de competir em alto nível, mesmo sendo a atleta mais jovem da sua categoria. Essas conquistas são frutos de muito trabalho, dedicação e de uma equipe que acredita no potencial dela. Estamos muito orgulhosos e ansiosos pelo futuro promissor que ela tem pela frente”, diz a técnica.

Bruna Sacramento iniciou sua trajetória na ginástica rítmica aos 3 anos de idade, no Centro de Treinamento Talent, sob a orientação da treinadora Eliana Dantas. Hoje, com apenas 9 anos, ela é campeã brasileira e sul-americana, acumulando um impressionante histórico de conquistas que inclui títulos estaduais e nacionais.

Com os resultados, Bruna foca agora na preparação para os próximos desafios de 2025, como os Campeonatos Brasileiros e as próximas convocações.