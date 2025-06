Raquel Brito comete gafe ao confundir cidade brasileira com país

Raquel respondeu os seguidores no insta - Foto: Reprodução | Instagram

Raquel Brito se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira, 28. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram e revelou quais países pretende conhecer.

Entretanto, a baiana acabou se confundindo e citou uma cidade brasileira no meio dos países. “Grécia, Gramado, China, aonde Deus me levar eu 'tô' bem linda indo” [sic], escreveu ela na resposta.

A confusão acabou viralizando nas redes sociais e virou alvo de piada entre os internautas. “Precisa de passaporte, gente, pra ir pra Gramado? Tenho vontade de conhecer tbm porém não tenho passaporte ainda”, debochou uma. “Eita como gramado virou um país”, disparou outra.

Correção

Ciente do burburinho em torno do assunto, a irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, explicou que considera viagens longas como viagens para outros países e por isso citou o destino turístico, que fica localizado no estado do Rio Grande do Sul.

“Gramado não é país”, disparou um seguidor. “Eu sei, só que a partir do momento que eu saio daqui de ssa [Salvador] em voo distante, pra mim já é outro país”, escreveu Raquel.