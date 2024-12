Raquel Brito é comparada a Virgínia e web reage: "Se cocem de raiva"

Influenciadora surgiu bastante produzida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após a ex-Fazenda Raquel Brito compartilhar um vídeo comentando sobre a viagem que fez a Santiago, no Chile, ela foi comparada pelo jornalista Luiz Bacci com a influenciadora Virgínia Fonseca. A comparação, no entanto, não foi bem recebida pelos internautas, que discordaram.

Na publicação, eles fizeram comentários irônicos e brincaram com a polêmica coceira que a moça enfrentava durante sua permanência em A Fazenda. “As blogueiras precisavam começar a copiar Raquel… Ela é blogueira da nova geração!!! Se cocem de raiva”, comentou um.

“Raquel Brito nova Virgínia?”, questionou outro. “Nova Virgínia?? Essa ai não chega nem ao dedinho do pé da Virgínia”, disparou mais um.

