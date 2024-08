Rebeca Andrade é a 2ª atleta olímpica mais seguida nas redes sociais

Na segunda-feira, 5, Rebeca Andrade venceu a prova do solo, com 14.166 pontos - Foto: Gabriel BOUYS | AFP

Durante as Olimpíadas de 2024, a ginasta Rebeca Andrade brilhou ao conquistar quatro medalhas: uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Com essas conquistas, ela se tornou a maior medalhista brasileira da competição. Rebeca já havia ganhado ouro e prata nas Olimpíadas de Tóquio e, agora em Paris, ela também se destacou nas redes sociais. Ela se tornou a segunda atleta mais seguida no Instagram do Brasil, com mais de 7 milhões de seguidores, apenas atrás do surfista Gabriel Medina, que tem 13,8 milhões.

>>> É OURO! Rebeca Andrade supera Biles no solo e faz história

Antes do início dos Jogos, Rebeca era a quinta atleta mais seguida no Instagram, ficando atrás de Gabriel Medina, Paulo André, Rayssa Leal e Marta. No entanto, outros atletas também ganharam destaque nas redes sociais durante a competição.

>>> Ouro de Rebeca pode mudar? Romena pede revisão de nota na ginástica

A ginasta Flávia Saraiva viu seu número de seguidores saltar de 1,1 milhão para 4,5 milhões. A skatista Rayssa Leal aumentou seus seguidores de 6,4 milhões para 9 milhões. Além disso, a judoca Beatriz Souza também teve um grande crescimento: ela passou de 13 mil seguidores para 3,2 milhões e agora ocupa a quinta posição entre as atletas brasileiras mais seguidas.

Por outro lado, a jogadora Marta manteve seus 2,8 milhões de seguidores, mas caiu duas posições no ranking, agora figurando em sétimo lugar.

Veja o ranking:

1° Gabriel Medina (surfe): 13,8 milhões de seguidores

2° Rebeca Andrade (ginástica): 10 milhões de seguidores

3° Rayssa Leal (skate): 9 milhões de seguidores

4° Paulo André (atletismo): 7,6 milhões de seguidores

5° Flávia Saraiva (ginástica): 4,5 milhões de seguidores

6º Beatriz Souza (judô) : 3,2 milhões de seguidores

7º Marta (futebol): 2,8 milhões de seguidores

8º Júlia Soares (ginasta): 2,5 milhões

>>> Campeã olímpica, Rebeca Andrade é reverenciada por norte-americanas