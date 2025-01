Réveillon dos famosos: veja como foi o Ano Novo das celebridades

Ana Hickmann junta de Edu Guedes, do filho e da enteada. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A comemoração do Réveilon de vários famosos foi, como de praxe no Ano Novo, na praia. As colegas de tela em "Garota do Momento", Maisa e Duda santos comemoraram a virada em Pernambuco, destino também de Bianca Andrade e Jade Picon.

Maisa e Duda Santos em Pernambuco | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ana Hickman comemorou a chegada de 2025 ao lado do noivo e apresentador Edu Guedes, do filho e da enteada.

Ana Hickmann junta de Edu Guedes, do filho e da enteada. | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já Isis valverde, que anunciou seu casamento com Marcus Buaiz no Natal, teve sua virada de ano em um jantar romântico junto do marido em Fernando de Noronha.

Isis Valverde em jantar romântico junto do noivo Marcus Buaiz | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Internacionalmente, Rihanna ficou em Nova York acompanhando a icônica descida da bola iluminada na Times Square por meio de uma transmissão em seu celular ao lado do marido, o rapper ASAP Rocky, e dos amigos.

Rihanna passou a virada em casa junto de marido e amigos. | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Alguns cantores estavam se apresentando quando 2025 chegou, o que foi o caso de Belo, Mari Fernandez, Ivete Sangalo, Leo Santana e Nattan.