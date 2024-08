Reviravolta! Marcelo Bimbi nega abuso de governador e explica situação

Marcelo Bimbi revelou que foi hackeado após acusação - Foto: Reprodução | YouTube

Marcelo Bimbi usou o seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 21, para revelar que não foi o responsável por acusar Gladson Cameli, governador do Acre. Mais cedo, um texto foi publicado na página do perfil do ex de Nicole Bahls expondo um suposto episódio de abuso.

Na tarde de hoje, o ex-Power Couple declarou que enviou uma mensagem ao político e garantiu que os dois tem uma relação de amizade. O famoso também pediu que os criminosos sejam punidos.

"Venho publicamente prestar minha irrestrita solidariedade ao governador Gladson Cameli em razão dos ataques absurdos atribuídos a mim em minha conta pessoal do Instagram", afirmou Bimbi.

O ex de Nicole Bahls ainda escreveu ressaltando que foi "alvo de um ataque hacker por alguém que desconheço e contra quem estou prestando queixa".

"Espero que seja exemplarmente punido e enquadrado no rigor da lei de crimes cibernéticos, conforme o meu desejo expressado às autoridades em queixa crime na delegacia de polícia", pontuou.

"O governador é um amigo de longa data que estimo e, a quem sou grato por ter me estendido a mão em momentos difíceis da minha vida, pessoal e profissional, não merecendo tamanho desrespeito e citações caluniosas como se viu. Meu respeito aos amigos igualmente consternados e aos conterrâneos do meu Acre, tão bem representado por um homem honrado, que tem desempenhado seu ofício com retidão enquanto pai de família e figura pública", concluiu Marcelo Bimbi.

Governador do Acre se manifesta sobre acusação de Marcelo Bimbi

Na manhã de hoje, o governador do Acre se pronunciou garantindo que "não dá direito a quem quer seja fazer ataques a sua honra".

"Cada acusação a sua honra, acusações infundadas de suposta perseguição ou ilação sobre fatos desta natureza, serão respondidas no âmbito jurídico específico, com instauração de inquérito policial para a devida investigação, além das ações criminais e cíveis no âmbito da justiça estadual", completou, em nota.