Roberto Carlos FC: veja quem sãos os 11 filhos do lateral do penta

Ex-lateral pentacampeão do mundo em 2002, tem 11 filhos atualmente. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome do ex-jogador de futebol Roberto Carlos está no meio de uma polêmica onde ele estaria precisando dormir no cento de treinamento do Real Madrid, seu ex-clube, visto que ele enfrenta um divórcio litigioso. Porém, o próprio ex-lateral veio a público e desmentiu a história, afirmando que está em uma "residência privada" e pediu respeito à sua privacidade.

Porém, com os rumores do divórcio, também veio à tona o fato de o lateral pentacampeão mundial em 2002 possuir 11 filhos. Esta grande família de Roberto Carlos deixou muitos perguntando quem seriam e onde estão todos estes descendentes.

“Tive apenas duas mulheres (casamentos). Mais difíceis de contar são as mulheres com quem tive filhos. Agora moro com a Manuela e tenho vários por aí. Tenho sete no Brasil. Tenho um no México, tenho um na Hungria que mora em Alicante e os outros moram no Brasil”, destacou o atual embaixador do Real Madrid, há alguns meses, em entrevista ao jornalista Josep Pedrerol.

Em seu primeiro casamento, com Alexandra Pinheiro, Roberto teve três filhos, Roberta, Giovanna e Roberto Júnior.

Já com sua segunda e atual esposa, Mariana Lucon, de quem está agora se divorciando, o lateral tem duas filhas, Manuela e Marina.

Entre os dois casamentos, Roberto Carlos teve Bernardo e Betina com a brasileira Barbara Thurler. Em romances internacionais Roberto também deixou herdeiros, como Christopher que foi concebido com a húngara Alexa Federa. E um relacionamento com a mexicana Dora Robles gerou Rebecca Carla. Além disso, o lateral tem dois herdeiros adotivos, Carlos Eduardo da Silva e Luca da Silva Rocha.