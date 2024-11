Roque, ex-assistente de Silvio Santos, é internado às pressas

Roque está internado novamente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Roque, conhecido há décadas por ter sido assistente de palco de Silvio Santos, está internado em uma UTI em hospital de São Paulo. A esposa dele, Janilda Nogueira, comentou sobre o estado de saúde do famoso.

A informação sobre a internação foi dada pelo Portal Leo Dias, que declarou que ele estava hospitalizado há quatros semanas. Ao gshow, a esposa do contratado do SBT contou que ele está "muito desnutrido".

"Ele está internado há quatro semanas no hospital, está muito desnutrido. Não estava se alimentando, tinha dificuldade para engolir o medicamento. Ele ficou muito fraco e teve infecção urinária. Então, teve que ir para UTI para colocar uma sonda pelo nariz para poder se alimentar e ficar mais forte", desabafou.

Janilda também garantiu que Roque deixará em breve o hospital, mas que ele tem se alimentado via sonda que colocou na região do abdômen.

"Como ele estava muito desconfortável com a sonda no nariz, eles colocaram uma na barriga. Por enquanto, está se alimentado por ali. Se Deus quiser, logo logo ele vai estar em casa", informou.

Em maio deste ano, Roque foi internado com um pequeno sangramento no crânio frontal e diagnosticado com um meningioma, uma espécie de tumor benigno no cérebro.