Saiba quanto MC Ryan pagou para recuperar gramado de estádio

Ryan pagou o valor acordado pela justiça - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

MC Ryan se arrependeu dos danos que causou no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo informações do portal Splash, o funkeiro pagou um valor quase milionário para o clube XV de Piracicaba.

A assessoria do time de futebol confirmou que recebeu o montante de R$ 948.176,68 para reparar o gramado, que foi destruído após o artista fazer um “cavalo de pau” sem autorização, sendo detido horas depois.

O valor faz parte de um acordo feito entre a defesa do músico e o Ministério Público. Ryan se comprometeu a reparar os danos causados e pagar cerca de 60 salários-mínimos a uma instituição beneficente determinada pelos oficiais de Justiça.

O perfildo clube chegou a fazer um post ao lado de Ryan. "MC Ryan visitou o Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, na tarde desta sexta-feira, 16, para se desculpar pessoalmente pelos ocorridos no local no último fim de semana", escreveram.

"O cantor efetuou o pagamento integral do orçamento levantado pela World Sports Gramados Esportivos, que será responsável pela troca total do gramado, e deixou um vídeo com uma mensagem para todos os quinzistas e piracicabanos", reforçaram.

"As obras devem começar na próxima segunda-feira, e a expectativa é que o campo esteja em totais condições para ser utilizado já no início da Copa Paulista Sicredi 2025, com o primeiro jogo do Nhô Quim, em casa, agendado para o fim de semana do dia 22 de junho", concluiu o post.