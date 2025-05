Sandy curte bloco disfarçada com novo namorado

A cantora Sandy - Foto: Reprodução

Pouca gente percebeu, mas Sandy curtiu o Carnaval de rua em São Paulo ao lado do novo namorado, o médico Pedro Andrade. O casal escolheu um dos blocos mais tradicionais da cidade, o irreverente Pinto do Visconde, que desfila no bairro do Brás, e apostou em fantasias de alienígenas para manter o anonimato durante a folia.

A informação foi revelada pelo portal LeoDias, que também divulgou imagens dos dois disfarçados. Para evitar ser reconhecida, Sandy caprichou na produção: pintou o corpo de verde, vestiu uma saia rodada combinando, escondeu os cabelos sob uma touca e usou óculos escuros. Pedro Andrade, por sua vez, surgiu com uma máscara cinza de alienígena e uma blusa no mesmo tom.

O look dele acabou fazendo referência a um apelido carinhoso dado por colegas de trabalho, que já o chamavam de "um pouquinho ET", comentário feito durante o seu aniversário, em abril, nas redes sociais da clínica onde atua.

Mesmo juntos desde meados de 2024, Sandy e Pedro nunca apareceram juntos em eventos públicos ou postaram fotos em casal nas redes sociais. O namoro também não foi confirmado oficialmente por nenhum dos dois até o momento.

Quem é Pedro Andrade, novo namorado de Sandy?

Pedro é médico e ficou conhecido do público por seu envolvimento com Sandy após o fim de seu casamento com Lucas Lima, em 2023. Apesar de reservado, ele tem sido citado discretamente na mídia desde o início do suposto relacionamento com a artista.

Confira a foto do casak disfarçado: