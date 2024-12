Sandy rompe o silêncio sobre rumores de namoro com médico: “Fofoca”

Casal ainda não confirmou o namoro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Sandy rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre os rumores de namoro com o médico Pedro Andrade. Em entrevista à Quem, ela disse estar espantada com a atenção da mídia em torno do assunto e as especulações sobre o relacionamento.

“Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, comentou.

Sandy e Pedro foram vistos juntos pela primeira vez em outubro deste ano. Em uma foto que viralizou nas redes sociais, o casal aparece abraçado andando pelas ruas da Europa.

O casal ainda não confirmou o namoro, apesar dos rumores em torno do relacionamento.