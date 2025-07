Sertanejo se revolta após filha ganhar presente inapropriado

O artista se revoltou com o ocorrido - Foto: Ilustrativa | Pixabay

Cristiano, que faz dupla com o cantor Zé Neto, usou suas redes sociais para fazer um alerta para outros pais que o acompanham. O sertanejo revelou que sua filha, de 8 anos, recebeu um presente inapropriado para idade dela, que acabou passando despercebido pelos pais.

Em seu relato, o artista contou que a herdeira ganhou um kit de figurinhas de capivaras que continha desenhos de armas, bebidas e insinuações suicidas. “Hoje quero fazer um alerta para pais e mães. Vi uma psicóloga infantil postando sobre isso e resolvi verificar os adesivos que a Pietra ganhou de presente. Fiquei chocado com o que encontramos: imagens que escondem violência sob uma estética infantil”, disse ele.

“Sabe esses adesivinhos de capivara que estão super na moda? Legal, né? Eu só passei por cima aqui, nem peguei todos, e olha, faquinha no pescoço, forca no pescoço, cervejinha... pode ter certeza que se tiver algum psicólogo ou psiquiatra infantil vai falar que isso aqui atrapalha sim, influencia sim”, completou.

Esposa do famoso, Paula Vaccari também falou sobre o assunto e afirmou que o inimigo se manifesta de forma silenciosa na vida daqueles que não prestam atenção ao seu redor. “Olha como o inimigo entra no meio de desenhinhos, de filminhos, de adesivos… Isso aqui realmente pegou a gente de surpresa, porque está na moda”, afirmou.

Cristiano faz alerta após encontrar adesivos perturbadores em itens da filha mais velha pic.twitter.com/kRc0sT2JwD — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 3, 2025

Labubu

A loira também criticou a moda dos bonecos Labubu, que estão sendo usados como itens de decoração na bolsa de diversas influenciadoras grandes voltadas para conteúdos de moda, de todas as partes do mundo.

Paula afirmou que, apesar de parecerem inofensivos, os bonecos são demoníacos. “Tipo aquele Labubu, um bichinho assim, que a gente falou que aqui em casa não entra, porque aquilo é extremamente demoníaco”, disparou.

Por fim, Paula estendeu a crítica aos canais do Youtube que mascaram seu conteúdo como infantil. “Youtube aqui em casa é extremamente proibido, porque às vezes você coloca um desenho muito legal e daqui a pouco ele entra numas coisas coloridas e com falas horríveis”, finalizou ela, que é mãe de três filhos com Cristiano: Pietra, de 8 anos, Cristiano, de 5, e Miguel, de 2.