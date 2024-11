Sidney Magal perde mansão milionária após tragédia com cães

Mansão fica localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Sidney Magal teve uma perda significativa em meio a uma polêmica envolvendo um entregador. A mansão do cantor, localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em uma área nobre, foi leiloada por um comprador por mais de R$ 2 milhões.

Isso aconteceu como parte de um processo judicial que se estendeu por quase 30 anos. O caso iniciou após um incidente envolvendo o entregador de jornais José Alberto de Souza, atacado pelos cães do cantor, um Pastor Alemão e um São Bernardo, em 1994, enquanto realizava seu trabalho.

A vítima sofreu uma lesão grave na perna e enfrentou várias infecções depois de se jogar em um canal de esgoto da região, tentando escapar do ataque. Em 1995, um ano após o acidente, a Justiça condenou Sidney a pagar uma indenização equivalente a trinta salários mínimos.

Em 2010, porém, o cantor ainda não quitou a dívida, e a Justiça levou a casa a leilão. Embora estivesse avaliada em R$ 5 milhões, a mansão não atraiu compradores. Quando Sidney tentou vendê-la, a Justiça a colocou em penhora.

Outro leilão foi realizada em 2016 e, mesmo com o valor reduzido, a residência não foi vendida novamente. Dessa vez, oito ano depois, segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, um comprador arrematou a casa por R$ 2 milhões, e, nesta quinta-feira, a residência foi oficialmente vendida para um novo proprietário.

Ainda de acordo com o jornalista, o entregador receberá o valor de R$ 2.250.000, correspondente a 100% do valor da venda da casa, já que com o longo tempo de tramitação, o valor da indenização acumulou juros e correções.