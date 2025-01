Sthe Matos remove tatuagens, expõe sofrimento e revela motivo: "Louca"

Sthe Matos apagou algumas tatuagens - Foto: Reprodução | Instagram

Sthe Matos usou o seu perfil do Instagram para revelar que decidiu remover algumas tatuagens que fez no passado. A influenciadora mostrou, nesta segunda-feira, 13, que aceitou passar por um procedimento e sofreu com a situação.

Em vídeo, a famosa apareceu quase chorando de dor por causa das tentativas de remoção dos desenhos em seu corpo.

"Decidi remover algumas tatuagens que eu fiz na época que tava bem louca e hoje eu acho uó e foram os piores 5 segundos da vida, principalmente porque foram nesses lugares sensíveis", contou Sthe Matos.

A influenciadora ainda completou: "Vou precisar fazer mais algumas sessões pra sair por completo, mas já fiquei feliz de ver elas sumindo. E vocês já fizeram algo que se arrependeram?".