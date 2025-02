Suposto 4º filho de Gugu dispara contra emissora de TV: “Maldade"

Em outro trecho Ricardo reforçou sua confiança na própria fé - Foto: Reprodução

Ricardo Rocha, que afirma ser filho do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), voltou a se manifestar sobre o caso de sua possível paternidade. Em publicações recentes, o comerciante criticou a postura de uma emissora de televisão, sem especificar qual, ao abordar o tema.

"Pra que tanta maldade no coração", escreveu ele.



Em outro trecho, reforçou sua confiança na própria fé: "Fico em paz porque na minha VIDA é O meu amado Deus. Se acham que eu me preocupo com as críticas e os de mais etc… Conserve a paz em vossos corações".

O caso de Ricardo Rocha segue na Justiça. Ele conseguiu autorização para reabrir a investigação sobre a suposta paternidade, mesmo após um teste de DNA negativo. Seus advogados argumentam que Gugu não seria filho biológico de Maria do Céu, mãe do apresentador, e solicitam a exumação do corpo. A família de Gugu ainda não se pronunciou sobre a nova etapa do processo.

