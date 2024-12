Tratando câncer, Fabiana Justus volta para hospital: "Rezem por mim"

Fabiana Justus - Foto: Reprodução

Ainda tratando o câncer, Fabiana Justus pretornou ao hospital nesta terça-feira, 10. Nas redes sociais, a influenciadora disse que precisou realizar apenas novos exames para acompanhar a doença.

A filha de Roberto Justus compartilhou registros sentada na maca do hospital, esperando para realizar o Mielograma, um exame que analisa a medula óssea e as células sanguíneas produzidas por ela, que indica a presença de doenças como a leucemia, diagnóstico recebido por Fabiana em janeiro deste ano.

"Nem dormi de ansiedade... Rezem por mim! Mais um Mielograma. Limpo, se Deus quiser", disse ela, esperançosa, em sua conta oficial. "Fabi Baboa pronta para mais um resultado maravilhoso! Vamos que vamos! Rezem por mim. Ajuda demais essa corrente de energias maravilhosas".

Em seguida, a influenciadora ainda compartilhou uma foto com a roupa do hospital, logo após a realização do exame e, com o sorriso no rosto, torceu: “Agora é aguardar os resultados... que serão maravilhosos, se Deus quiser!".