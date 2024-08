VÍDEO: Bial questiona com quem Narcisa transa e resposta surpreende

Programa 'Conversa com Bial' - Foto: Reprodução | Globo

Em entrevista ao programa de Pedro Bial, na Globo, Narcisa Tamborindeguy foi questionada sobre sua vida sexual e a resposta agitou internautas. Aos 57 anos, a socialite tem a vida pública há muito tempo, mas decidiu abrir o coração e revelou fatos inéditos da vida pessoal.

“Com quem você tá namorando?”, perguntou BIal. “Com quem eu quero”, respondeu Narcisa, sendo aplaudida pela plateia. “Mas aí o cara tem que querer também, não adianta só você querer”, apontou Bial. “É, os dois tem que querer, verdade”, concordou ela.

Ao voltar no assunto, o jornalista questionou: "Você ainda acredita no amor?”. “Claro que eu acredito”, rebateu a famosa. “Acredita nada”, retrucou Bial. “Você acha que eu vou acreditar em quê? Eu amo o meu neto”, afirmou a socialite.

Então, Pedro Bial explicou melhor o questionamento: “E no amor sexual? Amor por homem?”. “Acho que sim. Se acontecer uma coisa boa entre mim e o homem, acredito, mas hoje em dia eu gosto mais dos meus amigos do que do amor. Eu prefiro sair com amigo do que namorado”, explicou Narcisa.

“Mas você faz sexo com os seus amigos?”, perguntou Bial. “Não, não faço”, respondeu a milionária. “Então com quem você faz sexo?”, insistiu o apresentador.

Então, a celebridade revelou que tem o hábito de se masturbar com vibradores: “Eu mesma faço. Com os masturbadores. Eu tenho masturbadores em casa”.

