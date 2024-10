Virginia Fonseca critica Zé Felipe por atitude com filha: "Moleque"

Virginia Fonseca surpreendeu com crítica ao marido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Virginia Fonseca não escondeu a sua chateação com uma atitude de Zé Felipe. A influenciadora perdeu a paciência após o marido fazer uma brincadeira com Maria Flor, que tem dois anos.

Tudo aconteceu quando o cantor tentou assustá-la pela babá eletrônica. O casal estava deitado na cama e a famosa decidiu criticar Zé Felipe para seus seguidores.

"Ele é pai ou irmão?", questionou a famosa, chateada com a situação envolvendo uma das herdeiras.

"Gente, eu tenho aqui no meu celular a babá eletrônica, e tem como você falar nela. E ele [Zé Felipe] fica falando! A Flor não gosta que falem pela babá eletrônica com ela, ela fica assustada. E ele, às 21h20, querendo falar com a Flor pela babá. A Flor deitada para dormir, já", acrescentou.

O filho de Leonardo tentou se defender: "Eu dei um gritinho só...". Ele comentou, com uma voz mais grossa: "Eu falei 'Flor!'". O artista caiu na risada com a situação.

Virginia Fonseca demonstrou ter entendido a brincadeira, mas foi contundente com o sertanejo. Irritada, ela disparou: "É moleque demais!".