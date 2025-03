Virginia Fonseca explica como ensina filhos a lidar com a fama

Influenciadora detalhou como conduz a criação das crianças diante da exposição - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca, um fenômeno nas redes sociais, não apenas lida com o assédio dos fãs diariamente, mas também ensina seus filhos a lidarem com a fama desde pequenos. Em entrevista à Quem, a influenciadora detalhou como conduz a criação das crianças diante da exposição constante e da abordagem do público.

"Vamos criar filhos como fomos criados. A gente nunca parou para pensar: 'Ai, vamos proibir de ir'", afirmou Virginia, explicando que não impede as crianças de frequentarem locais públicos. No entanto, a segurança é uma prioridade. "Claro, tem segurança. Não anda sem, já comentei isso, porque o mundo é perigoso e a gente não deixa sem. Mas eles saem, vão no shopping, fazem tudo, com um pouco de assédio, mas eles estão acostumados", destacou.



A empresária também explicou que, apesar da fama, dá liberdade para que os filhos escolham se querem interagir com os fãs. "As pessoas vêm pedir foto e eu falo: 'Pede para elas'. Se elas quiserem, tudo bem. Se não quiserem, tudo ok também", contou.

Zé Felipe, cantor e marido de Virginia, também compartilhou sua visão sobre a educação das crianças. "A vida é isso. Ninguém é melhor que ninguém. Eu tive uma criação assim, porque desde pequenininho meu pai é famoso. Ele sempre me criou normal. Os momentos mais alegres é estar com quem a gente ama, são coisas que o dinheiro não compra. É mostrar para elas [crianças] o que é o valor da vida e mostrar que o dinheiro não compra as coisas", explicou ele.