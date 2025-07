Virginia repreende filha Maria Flor e exige desculpa a babá; saiba motivo

Vírginia Fonseca e sua filhas - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores um momento curioso com a filha caçula, Maria Flor, de dois anos. Nos stories do Instagram, a influenciadora registrou a menina dizendo que havia sido beliscada pela babá da família, Dadá.

Desconfiada, Virginia questionou a filha e alertou sobre a importância de falar a verdade: “A Dadá te beliscou? Não pode mentir, Maria Flor. Se você mentir, o papai do céu vai brigar com você. A Dadá realmente beliscou você?”.

Em seguida, a influenciadora continuou: “A mamãe pode olhar na câmera? Se eu olhar na câmera e descobrir que você mentiu, você vai ficar de castigo no quarto e não vai para a feirinha. Posso olhar?”. Diante da pressão, Maria Flor acabou confessando que não estava dizendo a verdade.

Pedido de desculpas

Depois da confissão, Virginia pediu que a filha se desculpasse com a cuidadora: “Então por que você tá mentindo? Vai lá pedir desculpa para a Dadá. Eu quero ouvir”. Na legenda da postagem, desabafou: “Eu não estava preparada para essa fase, viu!”.

Divórcio e guarda dos filhos

Às vésperas de completar um mês do anúncio oficial da separação, Zé Felipe deu início ao processo de divórcio com Virginia Fonseca. De acordo com o portal LeoDias, o cantor protocolou a ação no Tribunal de Justiça de Goiás nesta quarta-feira, 25 de junho, e solicitou a guarda compartilhada dos filhos.

Após cinco anos de união, o casal teve três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 9 meses. Com a guarda compartilhada, ambos os pais seguem responsáveis pelas decisões relacionadas às crianças, diferentemente da guarda unilateral, em que apenas uma das partes assume essa função legal.

Zé Felipe já se mudou da mansão que dividia com Virginia, mas escolheu uma nova residência próxima à antiga para seguir presente na rotina dos filhos. Mesmo separados, o ex-casal tem mantido uma convivência familiar em alguns momentos. Recentemente, estiveram juntos na comemoração dos 9 meses do caçula José Leonardo.