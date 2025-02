Viviane Araújo é massacrada por sambar doente e desabafa: "Sem tempo"

Viviane Araújo falou sobre vídeo de ensaio de desfile - Foto: Reprodução | Instagram

Viviane Araújo usou seu perfil, nesta quarta-feira, 12, para rebater os comentários negativos por aparecer desfilando com uma hérnia, em um ensaio da Salgueiro na Marquês de Sapucaí.

A rainha de bateria disse que um vídeo postado por ela recebeu vários comentários envolvendo a sua hérnia. "É, eu fui para o ensaio da bateria, coloquei um top e um shortinho, porque está calor e queria ficar bem à vontade e nem me preocupei com a minha hérnia", falou.

"Postei o vídeo e algumas pessoas só sabiam reparar e falar da hérnia. Não apreciavam mais nada no vídeo, só falavam da hérnia. É, gente, essa minha hérnia já é a terceira vez que eu opero, infelizmente. Ainda não consegui resolver. Mas agora eu não tenho tempo, não tenho como fazer isso, mas vou ter que operar novamente", comentou a atriz.

A contratada da Globo confirmou que confirmando que pretende fazer a cirurgia depois do encerramento de Volta Por Cima, atual trama das 19h.

"Tenho que conviver com ela nesse momento. Eu treino, mas eu tenho feito todo um trabalho de segurar o abdômen na hora de fazer o esforço. Não sinto dor, não sinto nada nela. Então, está tudo sob controle, tudo ok", admitiu.

Viviane Araújo agradeceu a preocupação do seus seguidores e garantiu que fará a cirurgia quando tiver tempo: "Infelizmente, eu agora estou mais magra e mais seca no abdômen, então ela realmente aparece mais. Ela só fica mais aparente e esteticamente não é bonito, mas o intuito do vídeo não foi esse. O intuito do vídeo foi mostrar o nosso ensaio, a nossa bateria, o meu entrosamento com a bateria...".