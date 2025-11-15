Menu
ENTRETENIMENTO
NOVELA

Viviane Araújo revela reação do marido ao convite para atuar com Belo

Famosa comentou sobre o assunto em uma entrevista

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/11/2025 - 14:03 h
Viviane Araújo vai estrear na nova novela da TV Globo
Viviane Araújo vai estrear na nova novela da TV Globo -

Viviane Araújo vai estrear na nova novela da TV Globo, “Três Graças”. A atriz, que vai contracenar com o ex-companheiro Belo, contou qual foi a reação do atual marido ao saber da novidade.

A famosa comentou sobre o assunto em entrevista ao Jornal Extra, na noite da última quinta-feira, 12, durante o ensaio de rua do Salgueiro. “Conversei com o Guilherme antes, claro. Meu marido está sempre do meu lado, me apoiando”, declarou a atriz.

Na trama, Araújo vai interpretar Consuelo, que chega como um amor do passado na vida de Misael, personagem vivido por Belo. O convite para a novela veio logo após ela recusar participar de um documentário sobre o cantor.

Sem sexo! Cantora diz fazer celibato voluntário; entenda motivo
Gominho deixa hospital após cirurgia e desabafa: “Quero viver”
Luísa Sonza se irrita após comparações com Anitta: “Nojento"

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Viviane afirmou que não gostaria de revisitar o passado conturbado com o ex-companheiro. “Eu acho que, para mim, não faz sentido. Eu não estou negando o passado, a minha história, mas está no passado”, disse.

Já Belo, em entrevista ao podcast Tá Benito, afirmou que tinha esperanças de que a atriz aceitasse o convite. “De verdade? Eu acho que ela fez parte da minha história, vou levar isso para o resto da vida, mas é uma particularidade dela. Eu respeito”, declarou.

O casamento de Belo e Viviane chegou ao fim em 2007. Atualmente, a atriz é casada com Guilherme Militão; os dois são pais de Joaquim, de 2 anos de idade.

x