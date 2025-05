Xuxa diz que Globo exigia peso abaixo de 60 kg: “Cobrança cruel”

Apresentadora diz estar confortável com o próprio corpo - Foto: Reprodução | Redes sociais

Xuxa Meneghel revelou que vivia sob intensa pressão estética durante os anos em que trabalhou na TV Globo. A apresentadora contou que precisou manter o peso abaixo de 60 kg para não ter que alterar os figurinos e que o controle em relação ao corpo era rígido.

"Quer dizer, uma coisa que era me colocada na época que se eu passasse dos 60 kg [estaria gorda]. Na época, 54 kg foi meu normal que eu ficava. Na Globo, meu normal era 54 kg, 55 kg. Se eu fosse para 58 kg já apertava as minhas roupas", afirmou.



Durante participação no WOW Podcast, Xuxa compartilhou o impacto emocional que essas exigências provocaram. Ela lembrou momentos de autodepreciação ao revisar materiais antigos.

“Revisitando meu passado no documentário das paquitas, eles [a produção] não colocaram uma coisa que me mandaram para eu ver em que eu me coloco para baixo, em que vejo uma foto minha nas cartinhas, em que eu falo 'olha como eu estou gorda, feia'", contou.

Hoje com 60 kg, a apresentadora diz estar confortável com o próprio corpo, mas lamenta a pressão que enfrentou. “Não me acho uma mulher gorda, mas era o que na época eu ouvia o tempo todo. Era uma cobrança muito grande, um negócio cruel. Você não se gostar e querer ficar mais forte ou menos forte, seja o que for, para você se sentir melhor, é uma coisa. Agora fazer isso por um padrão que lhe foi colocado [é cruel]”, declarou.

Xuxa denuncia boicote de marcas a artistas que falam de política

Xuxa Meneghel afirmou ter perdido contratos com marcas após decidir se posicionar abertamente sobre questões políticas e sociais. Aos 62 anos, a apresentadora fez um desabafo sobre os impactos do seu posicionamento no meio publicitário durante participação no WOW Podcast.

“É um preço alto que a gente paga. Qualquer artista que escolhe não ficar em cima do muro e dar a cara para bater se prejudica. No meu trabalho, prejudica porque uma marca não quer, às vezes, ficar ligada a um artista que tenha escolhido um lado, seja esquerda ou direita", afirmou a eterna Rainha dos Baixinhos.