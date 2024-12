Yasmin Brunet é alvo de ofensa sobre corpo e declara: "Chega!"

Yasmin Brunet disparou contra internauta - Foto: Reprodução | Instagram

Yasmin Brunet não ficou calada diante de um comentário de internauta feito sobre seu corpo em novo álbum de fotos publicado em suas redes sociais.

Leia Mais:

>>> "Rosto de caveira": Yasmin Brunet sofre hater e expõe doença

>>> Milionária, Virgina Fonseca revela desejo de entrar no BBB

>>> Namorando, Bruna Marquezine é detonada por piada sobre casamento

Nos comentários da publicação, uma mulher declarou que a modelo e atriz teria anorexia, um transtorno alimentar. "Anorexia gritando e ninguém fala nada", comentou internauta.

A ex-BBB rebateu a atribuição, explicando o seu emagrecimento e deixando clara a insatisfação com o comentário recebido.

"Não entendo quem sente a necessidade de entrar no Instagram de alguém e afirmar que a pessoa tem um distúrbio alimentar tão sério como a anorexia", falou.

Yasmin Brunet seguiu: "Não te devo explicações sobre meu corpo, mas mesmo assim vou deixar claro que emagreci de uma forma muito saudável e ao longo de meses com acompanhamento médico. Tive que emagrecer por causa do meu lipedema que estava super inflamado".

"Chega de opinar no corpo alheio. Quase 2025 e vocês ainda nessa de dar opinião aonde a opinião não [foi] requisitada, e ainda sobre algo que não tem nada a ver com a sua vida. Como você se sentiria se fosse o contrário? Alguém o tempo todo julgando seu corpo. Ou está gorda demais ou magra demais. Surreal! isso sim adoece as pessoas!", completou.