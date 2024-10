Yuri Lima expõe dificuldade com Nala, sua filha com Iza: “Odeio”

NOVO PAI DO PEDAÇO

Yuri Lima falou sobre filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Yuri Lima surpreendeu ao contar um perrengue enfrentado nos primeiros dias de vida de Nala, sua filha com Iza. O jogador de futebol contou que a recém-nascida tem sofrido com cólicas.

A menina nasceu no último domingo, 13, e Yuri comentou nos stories do Instagram, nesta quinta-feira, 17: “Eu odeio cólica e olha que eu nunca tive…”.

O pai da criança de Iza ainda compartilhou na rede social emojis de tristeza, sono e emoção.

Nesta semana, Yuri Lima também mostrou seu "antes e depois" do nascimento da filha. “Sem filha, com filha”, escreveu ele, que brincou com a situação de um pai ao carregar a quantidade de malas e bolsas da herdeira.