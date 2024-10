Zé Neto exibe cabeça após acidente e esposa reage: "Frankenstein"

Zé Neto mostrou corte na cabeça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Zé Neto usou as redes sociais para mostrar como ficou uma parte da sua cabeça após o grave acidente sofrido com um veículo UTV. O sertanejo foi internado no Hospital Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O artista exibiu em publicação o tamanho do corte e os pontos que levou na cabeça. Zé Neto deixou à mostra o curativo e o dreno que está puxando o sangue do hematoma na cabeça.

"Graças a Deus está tudo bem, foi só um susto para ficar mais esperto", falou o cantor, antes de receber alta médica. Antes de tirar o curativo para exibir os pontos no ferimentos, ele alertou: "Se tiver estômago fraco, não olha, não".

Em seguida, então, o famoso mostrou o tamanho do corte, que vai da testa até a parte de trás da cabeça.

Um pouco depois, a esposa do cantor, Natalia Toscano, postou um vídeo sobre o estado do marido. "Não dormi nada essa noite, vim pra casa tomar banho, vou comer uma coisinha e volto pra cuidar do meu Frankenstein".

Natalia acrescentou que sabia desde o primeiro momento do tamanho do corte, mas disse para o sertanejo que era pequeno para não "apavorar" o cantor.