De galã das novelas da Globo a ator prestigiado de teatro, o carioca Eduardo Moscovis, 58, tem construído uma carreira sólida e agora traz a Salvador O Motociclista no Globo da Morte, espetáculo solo que lhe rendeu o Prêmio Shell de Melhor Ator.

Neste sábado, 28, e domingo, 29, às 20h, no Teatro Faresi (Ondina), o público vai acompanhar a história de Antônio, um matemático aparentemente pacífico, racional e sensato, que, numa tarde qualquer, se envolve em uma espiral de violência quando almoçava em um bar.

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Com texto de Leonardo Netto e direção de Rodrigo Portella, o monólogo questiona os limites da violência e a capacidade humana de reproduzir atos extremos. A peça quer fazer o público refletir sobre a fúria humana, explorando as fronteiras entre vítima e algoz, civilidade e selvageria, e a urgência de não glorificar a violência.

Além deste solo, Moscovis também acumula trabalhos de destaque no teatro, em espetáculos como Corte Seco (com Marjorie Estiano), Um Bonde Chamado Desejo e Duetos, a Comédia (ao lado de Patricya Travassos).

Sem falar nos folhetins televisivos O Cravo e a Rosa, Alma Gêmea, Por Amor, a recente Três Graças, além de Bom Dia, Verônica (para a Netflix), série que lhe deu mais um prêmio de Melhor Ator, desta vez pela APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte.

Via WhatsApp, Eduardo Moscovis conversou com o Caderno 2+ do jornal A TARDE sobre teatro, redes sociais, violência e ambiguidade, além da relação com as artes cênicas baianas

Confira a entrevista a seguir:

Qual o propósito de ‘O Motociclista no Globo da Morte’? Fale um pouco do espetáculo.

O Motociclista... é um espetáculo que traz um personagem, Antonio, relatando um acontecimento recente que mudou drasticamente, no seu entendimento, de forma surpreendente, a sua vida. A peça é um depoimento desse personagem. Não sabemos exatamente onde ele está nem para quem ele fala (na peça, falo diretamente para a plateia). Antonio se apresenta usando algumas lembranças do Antonio criança, mas logo ele localiza a ação no presente.

Por que montar um monólogo? Gosta de estar sozinho no palco?

Não era um desejo meu montar um solo. Leonardo Netto, o autor da peça, escreveu o texto e quando terminou me procurou dizendo que havia escrito um texto e que pensava em mim enquanto escrevia. A princípio, estar só no palco não era uma ideia que me agradava, mas tenho mudado essa percepção. Tem sido um exercício bastante interessante.

O que te atraiu neste texto?

Tudo. O tema, o personagem, a forma como ele narra a história, as riquezas dos detalhes e as propostas de reflexão que surgem de uma forma não panfletária, sem defesa de bandeiras. A qualidade do texto é confirmada pelas várias indicações que recebeu nos principais prêmios de teatro desde a sua estreia: Shell, APCA, Bibi Ferreira, APTR, entre outros.

De que maneira, a peça questiona os limites da violência e a capacidade humana de reproduzir atos extremos?

Antonio é um sujeito tranquilo, atento às regras básicas da boa convivência social, um cara educado, avesso a qualquer tipo de violência. Ao se perceber envolvido num movimento de desrespeito e abuso por parte de dois amigos, numa mesa vizinha à dele no bar onde almoça praticamente todos os dias, ele opta por pedir a conta e ir embora, mas algo insuportavelmente violento acontece e ele, por instinto, reage. Surge um Antônio até então desconhecido. Inclusive, e principalmente, para ele próprio.

Por que, hoje em dia, o sujeito ao invés de socorrer, acudir a pessoa agredida, decide filmar e publicar nas redes sociais?

Essa é uma das nossas propostas de reflexão... por quê?

Para você, a que se deve a espetacularização e a banalização da violência na sociedade contemporânea?

Acho que o constante uso do celular, com tantos recursos e com tanto alcance nas redes, vem ‘naturalizando’ cenas de violência, desrespeitos, acidentes... acho.

Achei o título da peça muito curioso. Fale um pouco sobre ele.

O Motociclista no Globo da Morte nos remete ao risco coreografado, o risco aparentemente sob controle que vivemos todos os dias. A impressão é que, apesar de parecer perigoso, sempre vai dar certo. Mas pode ser que um dia não dê.

Você surgiu para o grande público como um galã das novelas da Rede Globo. Depois, construiu uma carreira de prestígio no universo das artes cênicas. Como se deu esta passagem?

Comecei no teatro. Adoro teatro. Estar no teatro, ensaiar, ler, estar com o elenco, com a equipe, pesquisar, achar que tá horrível, achar que não sei fazer, o estar ao vivo, sem defesa. Caí cedo na TV, nas novelas, mas sempre precisei do teatro, sempre habitei o teatro. Já fiz muitas novelas viajando com teatro pelo Brasil nos finais de semana, simultaneamente. O fazer teatro nos impõe a realidade concreta.

Os artistas do universo cênico e visual precisam do tablado, do palco? O teatro é fundamental para quem quer performar neste meio?

Vou responder por mim. Eu preciso do teatro.

Onde se hospeda seu coração de ator? No cinema, na TV ou no teatro?

Meu coração está sempre onde eu estiver envolvido, mas, sem dúvida, o teatro exige/provoca um estado diferente, afinal temos uma plateia e estamos ali, diante dela, expostos a todos os riscos.

E a Bahia? Você conhece alguma coisa do teatro baiano? Ele chega pra vocês, no Sudeste, de que forma?

O teatro baiano, assim como todas as manifestações artísticas da Bahia são presentes o tempo todo, sempre. Os teatros como o Castro Alves, grupos como a Companhia Baiana de Patifaria, atores, atrizes, cantores. Ah! Bahia, né?

Por fim, o que quer o seu trabalho? Você é ator para quê?

Meu trabalho é inquietude. É necessidade, busca, pesquisa, compreensão, incompreensão, desafios. Sou ator porque só sei ser isso mesmo. E agradeço todos os dias por essa sorte.